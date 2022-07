Das Gebäude der EU-Kommission in Brüssel (picture alliance / Daniel Kalker)

Bereits in ihrer Frühlingsvorhersage hatte die Kommission die Finanzlage der EU und des Euroraums wegen des Kriegs in der Ukraine deutlich negativer beurteilt. Dem Wirtschaftsportal Bloomberg liegt die Prognose der EU-Kommission bereits vor, und demnach sieht die Brüsseler Behörde vor allem für das kommende Jahr deutlich weniger Wachstum als gedacht. Statt um 2,3 Prozent werde das Bruttoinlandsprodukt 2023 lediglich um 1,4 Prozent steigen, heißt es in der Analyse. Auch für das laufende Jahr wolle die EU-Kommission ihre Prognosen senken.

Für die Inflation in der EU prognostiziere die Kommission in diesem Jahr eine Steigerung auf 7,6 Prozent, für das kommende Jahr 4 Prozent, heißt es in dem Bericht. Vor allem die Hersteller in Deutschland könnten nach Einschätzung der EU-Kommission in Schwierigkeiten geraten, wenn Energie rationiert werden müsse. Die Stimmung der Investoren sei auf einem neuen Tiefpunkt.

