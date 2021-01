Die EU-Kommission will einem Medienbericht zufolge europäische Firmen besser vor Sanktionen von Drittstaaten schützen.

Dazu soll in Kürze ein Aktionsplan vorgelegt werden, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf einen Entwurf. Als Beispiel würden darin die wirtschaftlichen Strafmaßahmen der USA gegen den Iran und deren negative Folgen für europäische Unternehmen beklagt. Die Vorschläge der Kommission zielten darauf ab, den Euro zu stärken, heißt es. Zudem seien Änderungen bei Firmen-Übernahmen geplant. Will demnach ein nichteuropäischer Konzern eine wichtige EU-Firma kaufen, soll eine mögliche Verwundbarkeit durch Sanktionen künftig in die Genehmigungsverfahren einfließen.

