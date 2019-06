Die Europäische Union will ihre Grenz- und Küstenwache ausweiten und die Frontex-Einsatzkräfte auch außerhalb der EU einsetzen.

EU-Flüchtlingskommissar Avramopoulos sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Zusammenarbeit auf Drittstaaten auszudehnen sei sehr wichtig. Er werde nach Albanien in Kürze in weitere Länder der West-Balkanregion reisen, in denen Frontex ebenfalls bald aktiv werden könne. Auch Einsätze in Afrika könnten folgen.



Zugleich warnte Avramopoulos die Herkunftstaaten von Asylbewerbern, die visafrei in die EU einreisen, vor Konsequenzen. Sollte sich die Entwicklung fortsetzen, könne die EU die Visafreiheit für einzelne Staaten aussetzen. Betroffen wären Länder des Westbalkans und Lateinamerikas. Die EU habe eine klare Botschaft an die Staaten, deren Bürger ohne Visum in die EU reisen dürften. Es liege in ihrer Verantwortung, dieses Privileg zu schützen.