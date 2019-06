Italien muss wegen seiner hohen Staatsverschuldung offenbar mit einem Strafverfahren der EU rechnen.

Nach italienischen Medienberichten will die EU-Kommission am Mittag erste disziplinarische Maßnahmen einleiten. Demnach soll die Regierung in Rom zu Haushaltskürzungen aufgefordert werden, um Sanktionen zu vermeiden. Ändert Rom sein Vorgehen nicht, könnte Brüssel am Ende hohe Bußgelder verhängen. Zu einem solchen Schritt ist es bislang aber noch nie gekommen.



Die EU-Kommission hatte bereits vor zwei Wochen einen Warnbrief nach Rom geschickt. Italien hat nach Griechenland die höchste Gesamtverschuldung in der Eurozone. Sie liegt bei 130 Prozent der Wirtschaftsleistung, der EU-weite Grenzwert liegt bei 60 Prozent. Laut EU-Regeln muss ein Land bei einer zu hohen Verschuldung Gegenmaßnahmen ergreifen. Die italienische Regierung hat aber das Gegenteil vor: Sie will Steuern senken und Sozialausgaben erhöhen - und hofft, so die Wirtschaft anzukurbeln.