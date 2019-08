Wer falsch parkt, soll einem Medienbericht zufolge bald auch mit Punkten in Flensburg bestraft werden.

Wie die "Saarbrücker Zeitung" meldet, plant Bundesverkehrsminister Scheuer eine entsprechende Änderung des Bußgeldkatalogs. Demnach geht es um unzulässiges Halten in zweiter Reihe und um Parken auf Geh- und Radwegen oder auf Schutzstreifen für den Radverkehr. Dafür solle ein Punkt in das Fahreignungsregister in Flensburg eingetragen werden. Schon bekannt war, dass das Verkehrsministerium das Bußgeld für Falschparker auf bis zu 100 Euro erhöhen will.