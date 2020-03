Bundesfamilienministerin Giffey hat einen Plan vorgestellt, mit dem sie die Gleichstellung in Deutschland stärken will.

Die SPD-Politikerin sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, sie habe ihren Entwurf einer nationalen Gleichstellungsstrategie zur Abstimmung an die anderen Ministerien weitergereicht. Ziel sei es, dass die Bundesregierung künftig bei allen Gesetzen und Förderprogrammen Frauen und Männer gleich behandle. Bislang gebe es kein ressortübergreifend abgestimmtes, gemeinsames Vorgehen der Bundesregierung, um dies zu erreichen, so Giffey.



Neben Lohngleichheit und einer eigenständigen wirtschaftlichen Sicherung von Frauen bis ins Rentenalter strebt Giffey auch Gleichberechtigung bei der Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen an. Weitere Ziele sind nach Angaben der Ministerin eine gleichberechtigte Repräsentanz in Kultur, Wissenschaft, Demokratie und in Führungspositionen.