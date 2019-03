Im Zusammenhang mit der Zulassung von Boeings Unglücksmaschine 737 Max hat sich offenbar auch die US-Bundespolizei strafrechtlichen Ermittlungen angeschlossen.

Das FBI solle mit seinen Ressourcen die laufende Untersuchung des Verkehrsministeriums unterstützen, schreibt die Zeitung "Seattle Times". Ministerin Chao hatte zuvor eine Überpüfung angeordnet, ob die Sicherheits-Zertifizierung der Maschinen durch die Flugaufsichtsbehörde ordnungsgemäß erfolgt sei. Skepsis ruft insbesondere die Freigabe einer umstrittenen Steuerungssoftware hervor. Sie könnte laut Unfallermittlern eine entscheidene Rolle beim Absturz zweier Maschinen in Indonesien und in Äthiopien gespielt haben. Boeing kündigte inzwischen eine Verbesserung der Software sowie ein Ausbildungsprogramm für Flugzeugbesatzungen an.