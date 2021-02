Die Verbreitung sogenannter Feindeslisten mit Daten vermeintlicher politischer Gegner soll ein eigener Straftatbestand werden.

Im schlimmsten Fall drohe dann künftig eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren, berichtete die Deutsche Presseagentur unter Verweis auf Pläne des Bundesjustizministeriums. Zu Begründung heiße es, die Veröffentlichung solcher Listen seien oft mit ausdrücklichen oder subtilen Drohungen verbunden wie: die Personen könnten ja mal Besuch bekommen, oder: gegen so jemanden müsse man mal etwas unternehmen. Die Existenz von "Feindeslisten" führe zu einer erheblichen Verunsicherung in der Bevölkerung und bei den Betroffenen.



In den vergangenen Jahren waren immer wieder Listen insbesondere von Rechtsextremisten und Linksextremisten aufgetaucht. Darauf wurden persönlichen Daten wie Adressangaben, Fotos oder Informationen über persönliche Umstände aufgeführt. Das Vorhaben des Bundesjustizministeriums ist laut dpa Teil des Anfang Dezember vom Kabinett verabschiedeten 89-Punkte-Plans zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.