Dank einer guten Konjunkturlage und niedriger Arbeitslosigkeit wachsen die Finanzpolster der Bundesagentur für Arbeit offenbar schneller als erwartet.

Die Nürnberger Beitragskasse werde im Gesamtjahr 2018 einen Überschuss von 6,3 Milliarden Euro erzielen, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Damit erhöhe sich die Rücklage der Bundesagentur, in der auch die Überschüsse früherer Jahre enthalten sind, auf 25,7 Milliarden Euro, hieß es weiter.



Grundlage sind Berechnungen des Finanzwisschenschaftlers Boss. Dessen Analyse soll in Kürze in der Publikationsreihe des Kieler Instituts für Weltwirtschaft erscheinen.