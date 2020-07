Die Investment- und Consultingfirma Spitzberg Partners vom früheren Verteidigungsminister zu Guttenberg (CSU) hat einem Medienbericht zufolge den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard beraten.

Das Unternehmen Guttenbergs habe mit Wirecard zwischen 2016 und 2020 zusammengearbeitet, berichtete die "Bild"-Zeitung. Man habe zu keinem Zeitpunkt weder Zugang noch Kenntnis von etwaigen Diskrepanzen in der Bilanzierung, sagte das CDU-Mitglied . Seine Firma sei "entsetzt und schockiert über die jüngsten Enthüllungen und Entwicklungen" und habe das Beratungsmandat für Wirecard beendet. Man habe, wie viele andere Firmen auch, ein Dax-Unternehmen beraten, das tadellos erschien, im Nachhinein aber alle getäuscht habe, inklusive der deutschen Aufsichtsbehörden. Konkret soll Guttenbergs Firma Wirecard beim Kauf eines chinesischen Zahlungsabwicklers beraten und unterstützt haben. Derweil kündigte die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde Esma an, im Zuge des Wirecard-Skandals das deutsche Meldesystem der Finanzaufsichtsbehörden überprüfen zu wollen. Wirecard hatte Ende Juni Insolvenz angemeldet, nachdem das Unternehmen eingestehen musste, dass in der Bilanz aufgeführte Barmittel von 1,9 Milliarden Euro, die angeblich auf asiatischen Bankkonten lagen, nicht auffindbar seien. Bafin-Präsident Hufeld bezeichnete die Ereignisse als eine "Schande" für Deutschland. Bundesfinanzminister Scholz (SPD) hat als Konsequenz aus dem Bilanzskandal eine Reform der deutschen Finanzaufsicht angekündigt.

Guttenberg warb offenbar bei Kanzlerin für US-Firma Augustus Intelligence

Weiteren Medienberichten zufolge setzte sich zu Guttenberg ebenso wie der CDU-Politiker Amtho bei der Bundesregierung für das US-amerikanische IT-Unternehmen "Augustus Intelligence" eingesetzt. Mitte 2019 erwähnte zu Guttenberg demnach die Gründer der Firma an einer E-Mail an das Büro von Bundeskanzlerin Merkel (CDU). Ziel soll es gewesen sein, ein Gespräch mit ihr anzustoßen. Das gehe aus der Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, wie mehrere Medien berichten. Merkel habe eine Abteilungsleiterin um Einschätzung der Firma gebeten, die Mail von zu Guttenberg dann aber nicht beantwortet, heißt es. Es habe keinerlei Kommunikation mit den Gründern gegeben.



Die Firma, die nach Medienberichten sicherheitsrelevante Software entwickelt, steht im Mittelpunkt der Lobby-Affäre um den Bundestagsabgeordneten Amthor. Dass Guttenberg Kontakt zu der jungen US-Firma hat, ist bekannt. Er fungierte laut deren Internetseite als "President in charge of General Affairs".