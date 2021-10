Der Flughafen Rostock-Laage wird offenbar an einen Privatinvestor verkauft.

Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland will die Berliner Zeitfracht-Gruppe alle Anteile an der defizitären Flughafengesellschaft übernehmen. Die noch knapp 170 Arbeitsplätze sollten erhalten bleiben, heißt es. Zusätzlich sei der Aufbau eines Logistikzentrums mit rund 250 weiteren Jobs geplant. Rostock-Laage würde damit überwiegend zu einem Frachtflughafen. Zeitfracht-Chef Simon-Schröter erklärte demnach, der Flughafen sei mit dem jetzigen Geschäftsmodell kaum wirtschaftlich zu betreiben. In der Vergangenheit hatten mehrere Billigflieger, die ihn genutzt hatten, Konkurs angemeldet. Bislang wird der Flughafen von den beiden Städten und dem Landkreis betrieben. Sie sind schon seit einiger Zeit auf der Suche nach Investoren.

