In der Türkei sind offenbar insgesamt fünf deutsche Staatsbürger neu festgenommen worden.

Wie die Nachrichtenagentur Mezopotamya berichtet, wurden sie unter dem Verdacht der Verbreitung von Propaganda und der Zugehörigkeit zu einer illegalen Organisation festgenommen. Dabei handelt es sich vermutlich um die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans PKK, die von Ankara als Terrororganisation eingestuft wird. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin verlautete, die Fälle seien dem Ministerium bekannt. Die Betroffenen würden von der deutschen Botschaft konsularisch betreut. Die türkische Staatsanwaltschaft bestätigte den Bericht hingegen nicht.



Zuvor war die Festnahme einer deutschen Staatsbürgerin gemeldet worden. Die Kurdische Gemeinde in Deutschland hatte gestern erklärt, es handele sich um eine 58-Jährige aus Hamburg. Sie sei am Donnerstag am Flughafen der südostanatolischen Stadt Diyarbakir von der Polizei abgeführt worden. Möglicherweise stehe die Festnahme in Verbindung zu den Aktivitäten ihres Ehemanns, der Vorsitzender der Kurdischen Gemeinde Hamburgs ist.