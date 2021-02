In einem russischen Straflager in der Nähe der südsibirischen Stadt Irkutsk am Baikalsee hat es offenbar einen neuen Fall von Gewalt gegeben.

Ein Mann sei von anderen Gefangenen gefoltert und schwer verletzt worden, berichtete der Radiosender Echo Moskwy. Statt dem Verletzten zu helfen, hätten Aufseher ihn mit Klebeband fixiert und weitere Gewalt anderer zugelassen. Der Leiter des Lagers wurde dem Bericht zufolge entlassen.



Der Vorfall stieß auch deshalb auf besondere Aufmerksamkeit, weil am Wochenende ein Gericht in Moskau die Straflagerhaft gegen den Oppositionellen Nawalny bestätigt hatte. Wann der 44-Jährige in ein Straflager gebracht wird und in welches, war bisher noch unklar. Russische Straflager gelten als besonders hart. Sie sind berüchtigt für Gewalt, Folter und auch Todesfälle.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.