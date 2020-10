Den deutschen Gesundheitsämtern wird laut einem Medienbericht eine wichtige Information zu Corona-Diagnosen oft nicht von den Laboren mitgeteilt.

Dabei geht es um den sogenannten Ct-Wert, der Auskunft über die Viruslast und damit über die Gefahr der Ansteckung gibt. Nach einer Umfrage von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" erhalten die meisten Gesundheitsämter diesen Wert nicht. Von 137 Ämtern gaben demnach 70 Prozent an, eine entsprechende Auskunft von den Laboren gar nicht oder selten zu bekommen. Dabei gebe es deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Im Einzelfall könne die Praxis dazu führen, dass jemand in Isolation geschickt werde, der womöglich gar nicht mehr ansteckend sei, heißt es weiter. Allerdings müsse der jeweilige Fall genau betrachtet werden. Denn eine scheinbar niedrige Viruslast könne auch an einem schlecht durchgeführten Abstrich liegen oder daran, dass jemand am Anfang der Infektion stehe.



Der Vizepräsident der Gesellschaft für Virologie, Dittmer sagte, hier könne ein zweiter Test Klarheit bringen. Er forderte, dass die Ct-Werte künftig standardmäßig allen Gesundheitsämtern mitgeteilt werden sollten. Dagegen warnte der Vorsitzende des Berufsverbandes Akkreditierte Labore in der Medizin, Müller, der zur Diagnose verwendete PCR-Test könne eben nicht feststellen, wie stark positiv ein Mensch sei. Wenn man allen Ämtern den Ct-Wert mitteile, gebe es auch das Risiko, dass dies missverstanden werde.

