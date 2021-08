Die Bundesregierung und die Gesundheitsminister der Länder wollen offenbar Impfungen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren beschließen.

Das geht nach einem Bericht der Zeitung "Bild am Sonntag" aus einem Beschlussentwurf für die morgige Konferenz der Gesundheitsminister hervor. Danach sollen Kinder und Jugendliche sowohl bei Haus- und Betriebsärzten als auch in Zentren geimpft werden. Zudem wollen die Länder allen jungen Erwachsenen in Universitäten, Berufsschulen und Schulen ein entsprechendes Angebot machen.



Die Ständige Impfkommission empfiehlt bislang nur jene Kindern und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen zu immunisieren, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Als Grund werden fehlende Daten zur Sicherheit des Impfstoffs angeführt.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.