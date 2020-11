Die Sanierung der Lufthansa könnte nach Einschätzung des Großinvestors Thiele scheitern.

Der Unternehmer sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", wenn es nicht kurzfristig zu einer substantiellen Annäherung der Positionen der Tarifpartner komme, sei die geplante Sanierung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht zu machen. Laut Thiele wäre die Lufthansa dann gezwungen, Kündigungen im großen Stil auszusprechen. Dem Bericht zufolge befinden sich derzeit 70.000 Beschäftigte in Kurzarbeit. Um den Sanierungsbeitrag der Beschäftigten in der Corona-Krise wird seit Monaten gestritten. Als Ziel hatte Lufthansa vorgegeben, 27.000 Vollzeitstellen abzubauen. Vor der Entscheidung der milliardenschweren Staatshilfen hatte Thiele seinen Anteil an der Lufthansa auf 15 Prozent aufgestockt. Er schlug nun vor, dass der Bund eine Vermittlerrolle im Tarifstreit übernimmt. Die Chance auf eine Einigung würde dadurch deutlich steigen, sagte Thiele.

