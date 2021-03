Die Grünen wollen laut einem Medienbericht mit Vorschlägen für eine milliardenschwere Investitionsoffensive in den Bundestagswahlkampf ziehen.

Wie das "Handelsblatt" unter Verweis auf einen Entwurf des Wahlprogramms berichtet, geht es um 50 Milliarden Euro. Diese Summe solle beispielsweise in schnelles Internet, in klimaneutrale Infrastrukturen, in E-Ladesäulen, den Ausbau der Bahn, emissionsfreie Busse und moderne Stadtentwicklung fließen. Zudem solle in Spitzenforschung zu Quantencomputern und moderne Biotechnologie investiert werden. Ferner wolle die Partei Firmengründungen mit einem einmaligen Gründungskapital von maximal 25.000 Euro erleichtern. Weil Frauen bei Gründungen noch unterrepräsentiert sind, soll ein staatlicher Wagniskapitalfonds nur für Frauen aufgelegt werden.



Die Parteiführung will den Entwurf morgen vollständig. Die wirtschaftspolitischen Vorstellungen sollen dann im Juni auf einem Parteitag beschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.