Die Grünen beabsichtigen nach einem Medienbericht, den Klimaschutz im Grundgesetz zu verankern.

Die Bundestagsfraktion wolle heute für eine entsprechende Vorlage stimmen, schreibt die "Süddeutsche Zeitung". Der Antrag solle noch in dieser Woche in den Bundestag eingebracht werden. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Hofreiter, erklärte, die große Koalition dürfe nicht mehr nur auf internationalem Parkett von Klimaschutz schwadronieren, sie müsse ihn hier in Deutschland endlich anpacken.