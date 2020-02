Nach Einschätzung der Deutschen Rentenversicherung ist die Einführung der Grundrente für Geringverdiener zum 1. Januar 2021 nicht realisierbar.

Das berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf einen Brief an Bundesarbeitsminister Heil, der dem Blatt vorliegt. Darin heißt es, dafür seien mehrere tausend Stellen erforderlich. Zusätzlich müsse die technische Infrastruktur geschaffen werden. Dies sei in wenigen Monaten nicht umsetzbar.



Nach einem Beschluss des Bundeskabinetts sollen 1,3 Millionen Bezieher niedriger Renten ab dem kommenden Jahr Grundrente erhalten.