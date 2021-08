Die Bundespolizei hat seit Mitte Januar etwas mehr als 150.000 Verstöße gegen die Pflicht zur Einreiseanmeldung bei der Rückkehr aus Corona-Risikogebieten festgestellt.

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf die Behörde schreibt, wurden allein fast 132.000 Verstöße bei Einreisen auf dem Landweg festgestellt. Von fast 186.000 Kontrollen an Flughäfen seien seit Einführung der Regelung im November 2020 rund 24.500 fehlende oder fehlerhafte Anmeldungen aufgefallen. Insgesamt gingen bislang mehr als 10,8 Millionen digitale Einreiseanmeldungen beim Bundesgesundheitsministerium ein, hieß es weiter. Die Bundespolizei überwacht die Anmeldepflicht stichprobenartig.



Zur digitalen Einreiseanmeldung ist verpflichtet, wer nach einem Aufenthalt in einem Corona-Risikogebiet nach Deutschland einreist. Die Daten werden an das Gesundheitsamt am Zielort weitergeleitet und sollen dazu dienen, mögliche Quarantänepflichten zu überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.