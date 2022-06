Mineralölkonzerne

Nach Ansicht des Wirtschaftsministeriums geben die Tankstellenbetreiber die Rabatte nicht an die Kunden weiter. (picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth)

Wie der "Spiegel" berichtet, soll der Staat gemäß der Pläne die Gewinne von Mineralölkonzernen auch ohne einen Nachweis von Marktmissbrauch abschöpfen und die Konzerne notfalls zerschlagen können. Das geht aus einem Positionspapier des Wirtschaftsministeriums hervor.

Habeck wirft den Ölkonzernen vor, den Steuerabschlag auf Benzin und Diesel aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung nicht an die Verbraucher weiterzugeben. Die ersten Datensätze des Bundeskartellamts zum Tankrabatt zeigten, dass die Abstände zwischen Rohöl- und Tankstellenpreisen seit Monatsbeginn stark gestiegen seien. Das Ministerium beklagt in seinem Papier, dass die Preise an Tankstellen wegen der großen Transparenz sehr schnell einander angeglichen würden und ein Missbrauch des Wettbewerbsrechts schwer nachzuweisen sei.

Mit der Änderung des Kartellrechts soll eine Möglichkeit geschaffen werden, unter anderem den Mineralöl- und Tankstellenmarkt zu entflechten. In einem weiteren Schritt soll das Bundeskartellamt schneller die Gewinne abschöpfen können.

