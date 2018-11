Hacker haben in Frankreich offenbar sicherheitsrelevante Unterlagen eines Baukonzerns unter anderem zu Atomanlagen erbeutet.

Nach NDR-Informationen gelang es den Angreifern, in Computer des Baukonzerns Ingérop einzudringen. Dabei konnten sie offenbar etliche Dokumente kopieren. Der NDR ist nach eigenen Angaben im Besitz der Daten. Es soll sich um mehr als 65 Gigabyte an Informationen zu verschiedenen Projekten handeln, an denen die Firma arbeitet. Darunter seien Pläne über die Videoüberwachung in einem Hochsicherheitsgefängnis, Unterlagen zu einem geplanten Atommüll-Endlager sowie Dokumente über Straßenbahnnetze.