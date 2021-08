Kinder mit geistigen Behinderungen leben in Serbien einem Bericht zufolge teils in Heimen mit schlimmen Zuständen.

Schwerstbetroffene würden nicht behandelt, sondern mit Medikamenten ruhiggestellt, berichtet ARD-Korrespondentin Andrea Beer. Sie verweist dabei auf den jüngsten Bericht der Menschenrechtsorganisation "Disability Rights International" in Kooperation mit der Nichtregierungsorganisation "Mental Disability Rights Initiative of Serbia". Teilweise lägen die Kinder in vergitterten Betten, ohne Therapie oder bewegt zu werden, was lebensgefährlich sein könne, teilte Beer mit. Hinzu kämen verdreckte oder fehlende Toiletten, mit Blut und Fäkalien stark verschmutzte Matratzen, überbelegte Räume oder wenig und schlechtes Essen. In einem Heim seien Salat, Hauptgang und Nachtisch einfach zu einem Brei vermatscht worden. Bilder zeigten ein Kind, das nackt auf dem Bett liege. In diesem Zusammenhang stehe auch der Vorwurf sexualisierter Gewalt im Raum.



Beer zufolge gibt es in Serbien keine soziale und finanzielle Unterstützung für Eltern oder Angehörige von Kindern mit Behinderungen. Die Heime indes bekämen vom Staat Geld für jeden Betreuten und hätten sehr viel Macht. Sie entschieden sogar über das Besuchsrecht der Eltern. Beer hat eine betroffene Familie aus Rakovica bei Belgrad besucht. Deren Sohn weigere sich mit Händen und Füße, wenn er in seine Unterkunft Trbunje in Südserbien zurückmüsse. Freitagfrüh ist eine Reportage Beers in der Deutschlandfunk-Sendung "Europa heute" ab 9.05 Uhr zu hören.



"Disability Rights International" aus den USA hatte acht Einrichtungen in Serbien untersucht, in denen rund 780 Menschen leben. Der Bericht zitiert einen Mitarbeiter mit den Worten, es sei die Hölle. Die Rede ist von regelrechter Folter. Bereits vor fünf Jahren hatte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ähnliche Vorwürfe gegen Heimbetreiber in Serbien erhoben. Die Situation von Menschen mit Behinderung auch in anderen Ländern in Ost- und Südosteuropa hat in der Vergangenheit häufiger für Entsetzen gesorgt.

