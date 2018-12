Die Bundesregierung holt einem Medienbericht zufolge Kinder von im Irak inhaftierten deutschen IS-Anhängerinnen zurück.

Wie das Magazin "Der Spiegel" meldet, ist ein entsprechendes Programm bereits gestartet. Demnach hat das Auswärtige Amt in gut einem Dutzend Fällen Verwandte in Deutschland ausfindig gemacht, die Kinder mutmaßlicher Dschihadistinnen aufnehmen sollen. Den Angaben zufolge hat es Ende Oktober bereits einen Testfall für das Verfahren gegeben. Laut "Spiegel" wissen deutsche Diplomaten von etwa 50 oft sehr kleinen Kindern in irakischen Haftanstalten.



Der Chef des Bremer Landeskriminalamtes, Heinke, sagte dem Blatt, die zurückkehrenden Mädchen und Jungen würden von den Behörden nicht im Hinblick auf eine mögliche Radikalisierung, sondern als Opfer ihrer Eltern betreut. Es sei davon auszugehen, dass viele von ihnen traumatisiert und hilfsbedürftig seien.