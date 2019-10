Im Wüstenklima Katars arbeiten sich einem Medienbericht zufolge schätzungsweise hunderte Beschäftigte pro Jahr zu Tode.

Wie eine Recherche der britischen Zeitung "The Guardian" ergab, reichen die Arbeitsschutzmaßnahmen der katarischen Regierung nicht aus, um die Wanderarbeiter wirksam vor den Auswirkungen der Hitze in dem Land auf der arabischen Halbinsel zu schützen. Sie seien bei ihrer Tätigkeit teilweise zehn Stunden am Tag Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius ausgesetzt.



Die Schätzung der Opferzahlen beruht auf einer Analyse, die der "Guardian" zusammen mit dem Wissenschaftler Erik Hansson von der Universität Göteborg in Schweden durchgeführt hat. Dabei wurde über mehrere Jahre in regelmäßigen Intervallen die sogenannte Feuchtkugeltemperatur bestimmt. Der Wert gibt Auskunft darüber, wie sich die Hitze, der ein Mensch ausgesetzt ist, auf seine Gesundheit auswirkt.



In Katar arbeiten jährlich Hunderttausende Wanderarbeiter, unter anderem um Bauten im Vorfeld internationaler Sportereignisse wie der momentan stattfindenden Leichtathletik-WM oder der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 zu errichten.