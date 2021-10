Industriekonzerne in Deutschland sollen nach einem Medienbericht jahrelang die EEG-Umlage zur Ökostrom-Förderung umgangen haben.

Die Unternehmen hätten Milliarden Euro nicht an den Staat abgeführt, schreibt das Magazin "Spiegel". Leidtragende seien die übrigen Stromkunden, die entsprechend höhrere Beiträge hätten zahlen müssen.



Laut dem Bericht sind gut zwei Dutzend namhafte Unternehmen, Energieversorger und Stadtwerke beteiligt. Nach Schätzungen gehe es um acht bis zehn Milliarden Euro. In mehreren Gerichtsverfahren werde derzeit geklärt, ob die Praxis rechtswidrig gewesen sei.



Nach bisherigen Informationen sollen die Konzerne Ausnahmeregeln für eigene Kraftwerke genutzt haben. Von der Industrie selbst erzeugter und verbrauchter Strom ist von der EEG-Umlage befreit, die beim Endverbraucher derzeit rund ein Fünftel des Strompreises ausmacht. Mehrere große Stromverbraucher hätten sich als Betreiber jeweils ein Kraftwerk geteilt, um so als Stromerzeuger zu gelten und von der EEG-Befreiung zu profitieren. Der "Spiegel" beruft sich auf Berechnungen von Gutachtern.

