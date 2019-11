Das Interesse an den Unterlagen des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit ist 30 Jahre nach dem Mauerfall ungebrochen hoch.

Bis Ende September dieses Jahres seien fast 38.000 Anträge von Bürgerinnen und Bürgern auf Akteneinsicht bei der Stasi-Unterlagenbehörde eingegangen, teilte deren Sprecher auf Anfrage der Funke Mediengruppe mit. Damit liege die Zahl der Anträge etwa auf dem Niveau der vergangenen Jahre.



Behörden-Chef Jahn sagte, es sei richtig, dass auch in Zukunft alle Menschen die Möglichkeit hätten, in die Stasi-Akten zu schauen. Im Archiv befänden sich Dokumente von Menschenrechtsverletzungen, aber auch Zeugnisse des Freiheitswillens der Menschen. Jahn betonte: "Die Einsicht in die Stasi-Unterlagen kann helfen, Schicksale aufzuklären."



Seit dem Bestehen der Behörde haben mehr als drei Millionen Menschen die Akteneinsicht beantragt. Zur Hinterlassenschaft der Stasi gehören 111 Kilometer Schriftgut. Zudem gibt es rund 15.000 Säcke mit zerrissenen Dokumenten, die die Stasi-Offiziere nicht mehr völlig vernichten konnten.