Viele Familien in Deutschland, die zur Miete wohnen, drohen laut einem Zeitungsbericht in die Armut abzurutschen.

Im Jahr 2019 galten mehr als 25 Prozent dieser Haushalte als armutsgefährdet, wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei berichtet. Demnach ist die sogenannte Armutsrisikoquote unter Mieterinnen und Mietern etwa doppelt so hoch wie unter Immobilienbesitzern. Als armutsgefährdet gelten in der EU Menschen, die über weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verfügen.



Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Ferschl, forderte angesichts der Zahlen einen bundesweiten Mietendeckel. Während die Löhne stagnierten oder in der Pandemie sogar gesunken seien, stiegen die Mieten unaufhörlich an, sagte Ferschl.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.