Anfang Oktober wollen AfD-Mitglieder jüdischen Glaubens eine bundesweite Vereinigung gründen.

Das berichtete die "Frankfurter Allgemeine" unter Berufung auf ein Schreiben der "JAfD". AfD-Sprecher Lambrou sagte dem Blatt, es gebe keinen Widerspruch zwischen der Mitgliedschaft in der AfD und dem jüdischen Glauben. Als Redner bei der Gründungsversammlung sollen unter anderem die Bundestagsabgeordnete von Storch und der stellvertretende Vorsitzende der Bundesvereinigung Christen in der AfD, Kuhs, sprechen. Darüber hinaus wird der Autor, Journalist und frühere Berater von Ex-Parteichefin Petry, Michael Klonovsky, angekündigt.



Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Wiesbaden und Offenbach hätten die Gründungsveranstaltung bestätigt, schreibt die FAZ weiter. Zugleich hätten diese Mitglieder aber ihr Befremden über die Gründung geäußert. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, sagte dem Evangelischen Pressedienst, die Haltung der AfD sei mit christlichen und jüdischen Werten nicht vereinbar. Im Landtagswahl-Programm der bayerischen AfD etwa werde ein Beschneidungs- oder ein Schächtverbot gefordert. Insgesamt strebe die AfD eine Einschränkung der Religionsfreiheit an.

Der AfD sieht sich auch Antisemitismus-Vorwürfen ausgesetzt. Dabei wird unter anderem auf den thüringischen AfD-Landesvorsitzenden Höcke verwiesen, der unter Anspielung auf das Berliner Holocaust-Mahnmal von einem "Denkmal der Schande" gesprochen hatte. Ebenfalls angeführt wird die Forderung des baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon nach einem Ende der Stolperstein-Aktion zum Gedenken an Holocaust-Opfer.