Die sogenannte Schuldenbremse ist nach Einschätzung von Kanzleramtsminister Braun in den nächsten Jahren nicht einzuhalten.

Damit sich die Wirtschaft erholen könne, sei es sinnvoll, die Sozialabgaben bis Ende 2023 zu stabilisieren und auch auf Steuererhöhungen zu verzichten, schrieb der CDU-Politiker in einem Beitrag für das "Handelsblatt". Eine solche Entscheidung bedeute erhebliche Belastungen für den Bundeshaushalt. Braun schlug vor, das Grundgesetz dahingehend zu ändern, dass jährlich neu über eine mögliche Aufweichung der Schuldenbremse entschieden werden könne.



Momentan darf der Bund nur in geringem Umfang neue Kredite aufnehmen - bis zu 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wegen der Corona-Krise wurde diese Regel vorübergehend außer Kraft gesetzt.



Bisher hatte die Union Forderungen etwa aus SPD und von den Grünen zurückgewiesen, an der Schuldenbremse zu rütteln. Der Haushaltsexperte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Rehberg, wies den Vorstoß Brauns zurück. Die Unionsfraktion im Bundestag halte an der Schuldenbremse im Grundgesetz fest. Solide Staatsfinanzen seien nicht verhandelbar.

