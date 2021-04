In der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung bisher kaum einen Überblick darüber, wie viele Menschen unter Spät- und Langzeitfolgen ihrer Virusinfektion leiden.

Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" unter Berufung auf die Bundesregierung. Demnach liegen in Deutschland noch keine eigenen Daten zur Anzahl der Patientinnen und Patienten mit Spät- und Langzeitfolgen in Folge ihrer Covid-19-Erkrankung sowie zu besonders betroffenen Altersgruppen vor, teilte die Regierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Grünenfraktion im Bundestag mit. Als Grund dafür wird angegeben, dass Spätfolgen bislang vom Robert Koch-Institut nicht im Meldesystem erfasst würden. Es liefen jedoch Studien, von denen unter anderem auch Erkenntnisse zu dem sogenannten Long-Covid-Phänomen zu erwarten seien.



Unter Long Covid werden die Langzeitfolgen zusammengefasst, an denen Covid-19-Patienten und -Patientinnen teilweise noch Wochen oder Monate nach ihrer Ansteckung unter Symptomen leiden. Zu den häufigsten Beschwerden gehören Erschöpfung, Kopfschmerzen, Schlappheit, Haarausfall, Konzentrationsstörungen, Kurzatmigkeit, neurologische Probleme oder das Erschöpfungssyndrom - die sogenannte Fatigue.

Auch psychische Langzeitfolgen möglich

Eine britische Studie im Fachjournal "The Lancet Psychiatry" fand allerdings auch ein höheres Risiko für psychische Erkrankungen nach einer Covid-19-Diagnose. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass Hirnerkrankungen und psychiatrische Störungen nach Covid-19 häufiger auftreten als nach der Grippe oder anderen Atemwegsinfektionen", teilte Mitautor Max Taquet von der Universität Oxford mit. Er und seine Kollegen und Kolleginnen machten ein um 44 Prozent höheres Risiko für Angsterkrankungen oder Stimmungsschwankungen als nach einer Grippe aus. Die genauen Gründe dafür seien noch unklar. Insgesamt litt etwa ein Drittel der erfassten Patienten innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Covid-19-Diagnose an einer neurologischen oder psychischen Erkrankung.

12.04.2021