Öffentlich-rechtlicher Rundfunk

Medienbericht: Kieler NDR-Mitarbeiter entziehen Führung das Vertrauen (imago images/Winfried Rothermel)

In einem Brief an Intendant Knuth, aus dem die Wochenzeitung "Zeit" zitiert, heißt es, man könne sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr vorstellen. Der NDR wollte sich auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes dazu nicht äußern. Hintergrund ist die Auseinandersetzung im NDR-Landesfunkhaus Kiel um politische Einflussnahme. Ende August waren Vorwürfe bekannt geworden, dass Führungskräfte des NDR in Kiel die Berichterstattung zugunsten des Ministerpräsidenten beeinflusst und journalistische Arbeit behindert haben sollen. Die Vorwürfe werden derzeit intern geprüft.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.