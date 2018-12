In den USA ist einem Medienbericht zufolge ein Kind aus Guatemala in Gewahrsam der Grenzschutzbehörden gestorben.

Das siebenjährige Mädchen sei an Dehydrierung und Schock gestorben, schreibt die "Washington Post". Weiter heißt es unter Berufung auf die amerikanischen Grenzschutzbehörden, es habe mehrere Tage lang weder gegessen noch Wasser getrunken. Das Kind sei in Begleitung des Vaters und weiterer Menschen illegal über die mexikanische Grenze in die Vereinigten Staaten gelangt.