Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist nach Angaben des Magazins "Der Spiegel" im Vergleich zur ursprünglichen Planung deutlich abgeschwächt worden.

Im aktuellen Entwurf des Umweltministeriums werde für das Jahr 2040 kein nationales Ziel zur Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes definiert, heißt es. Zudem sei der Anspruch, bis 2050 treibhausgasneutral zu werden, nur noch vage formuliert. Ferner sollen Kontrollmechanismen entschärft werden. So soll der sogenannte Klimarat kein jährliches Gutachten mehr erstellen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen. Auch sind keine Empfehlungen mehr vorgesehen, wie bei einer Abweichung von den Zielen die zuständigen Ministerien nachjustieren könnten, um die CO2-Einsparungsziele in den einzelnen Sektoren noch zu erreichen. Laut dem Bericht wurden die Abschwächungen auf Betreiben der Unionsfraktion vorgenommen. Das Bundesumweltministerium hatte am Samstag einen Referentenentwurf des Bundes-Klimaschutzgesetzes auf seiner Internetseite veröffentlicht. Ob es sich um die finale Fassung handelt, ist unklar.



Das Klimaschutzgesetz soll am kommenden Mittwoch vom Kabinett verabschiedet werden.