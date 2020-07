Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer will einem Medienbericht zufolge in ihrer Partei eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent durchsetzen.

Wie das Portal "The Pioneer" berichtet, hat Kramp-Karrenbauer einen entsprechenden Vorschlag bei der Struktur- und Satzungskommission der CDU vorgelegt. Frauen sollten demnach an Parteiämtern und an öffentlichen Mandaten gleich beteiligt sein. Die Parität solle innerhalb von drei Jahren erreicht werden.



Der CDU-Parteitag hatte die Frage im November an die Kommission verwiesen, die eine Empfehlung erarbeiten soll. Kramp-Karrenbauer sagte damals, man könne nicht Politik für die weibliche Hälfte der Bevölkerung machen und dies dann in der Partei nicht richtig abbilden. Kritiker wenden ein, dass es nicht genug Frauen gebe, die für die CDU kandidieren wollten.