Die Krankenhäuser in Deutschland halten einem Medienbericht zufolge immer weniger Betten auf ihren Intensivstationen für Covid-19-Patienten frei.

So habe etwa Baden-Württemberg entschieden, dass künftig statt 35 Prozent nur noch 10 Prozent für diese Patienten reserviert werden sollen, meldet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagsezeitung". Auch in Berlin und Niedersachsen seien bereits seit Längerem nur noch 10 Prozent der Intensivbetten reserviert. In Bayern und Brandenburg müssten die Kliniken seit dem Sommer gar keine Plätze mehr für Covid-19-Patienten freihalten. In anderen Bundesländern sehe es ähnlich aus.



Bundesärztekammer-Präsident Rerinhardt warnte davor, ganz auf Quoten zu verzichten. Angesichts der aktuellen Infektionslage finde er es richtig, einen Anteil von etwa zehn Prozent der Intensivbetten für Covid-Patienten freizuhalten. Sollte es wieder mehr Menschen mit schwerem Verlauf geben, bliebe genug Zeit, die Kapazitäten hochzufahren.



In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf den höchsten Wert seit Ende April gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut 2.297 neue Fälle. Die Zahl der Menschen, die an oder mit einer Coronavirus-Infektion starben, stieg um sechs auf 9.384.

