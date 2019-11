Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen dringt auf eine Begrenzung des Eigenanteils, den Bewohner von Pflegeheimen entrichten müssen.

Im Durchschnitt seien monatlich aus eigener Tasche fast 1.900 Euro für einen Heimplatz zu zahlen, sagte GKV-Vorstandsmitglied Kiefer der Funke Mediengruppe. So könne es nicht weitergehen. Die Kosten stiegen seit Jahren an. Bund und Länder stünden in der Verantwortung, ihren Teil zur Finanzierung der Pflege aus den Steuereinnahmen beizutragen.