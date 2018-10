Die EU ist einem Medienbericht zufolge bei den Brexit-Verhandlungen zu Zugeständnissen an Großbritannien bereit.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, will die EU-Kommission eine längere Übergangszeit nach dem EU-Austritt des Landes anbietet. Damit könnte Großbritannien länger als bisher vorgesehen in Binnenmarkt und Zollunion bleiben. Ein konkretes Datum wurde nicht genannt. Das Blatt beruft sich auf ein internes Dokument der Bundesregierung über die Verhandlungen. Die Übergangsphase ist wichtig für Unternehmen und Bürger, um die Folgen des Brexits abzufedern.



Der Brexit ist auch zentrales Thema auf dem morgen beginnenden EU-Gipfel in Brüssel. Zum Auftakt wird die britische Regierungschefin May den übrigen 27 Staats- und Regierungschefs erläutern, wie sie sich eine Lösung der offenen Fragen vorstellt. EU-Ratspräsident Tusk forderte May auf, neue Vorschläge zu machen. Strittig ist vor allem noch die Frage der künftigen Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland.