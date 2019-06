Der stellvertretende CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat Parteichefin Kramp-Karrenbauer davor gewarnt, vom Mitte-Kurs der Kanzlerin abzuweichen.

Laschet sagte der "Welt am Sonntag", das Erfolgsrezept der CDU in Merkels Kanzlerschaft sei, Probleme pragmatisch zu lösen. Daran solle man festhalten. Mit Kramp-Karrenbauers Wahl zur Parteivorsitzenden sei noch keine Entscheidung über die nächste Kanzlerkandidatur verbunden. Laschet ließ offen, ob er selbst dafür zur Verfügung steht.



Kramp-Karrenbauer hatte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder konservative Positionen bezogen, nachdem sie den CDU-Vorsitz von Merkel übernommen hatte und hatte sich damit vom Kurs der Kanzlerin distanziert. Wegen sinkender Umfragewerte für die Union gerät Kramp-Karrenbauer zunehmend unter Druck.