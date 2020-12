Lehrer und Erzieher sollen sich nach vorheriger Schulung in Zukunft selbst auf das Corona-Virus testen dürfen.

Bundesgesundheitsminister Spahn sagte der "Funke Mediengruppe", Kitas und Schulen beziehungsweise ihre Träger könnten von morgen an eigenständig Antigen-Schnelltests beziehen und nutzen. Das sei eine weitere alltagstaugliche Option, um Kindern auch in Pandemiezeiten den Kita- oder Schulbesuch zu ermöglichen. Wie die Funke-Mediengruppe weiter berichtet, wurden dem Robert Koch-Institut seit Beginn der Pandemie 636 Corona-Ausbrüche in Schulen übermittelt. Allein in den vergangenen vier Wochen habe es rund 64 Vorfälle pro Woche gegeben.

