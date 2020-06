Auf der morgigen Hauptversammlung der Lufthansa will Großaktionär Thiele einem Medienbericht zufolge für die Annahme des staatlichen Rettungspakets votieren.

Er werde für die Beschlussvorlage stimmen, sagte der Unternehmer in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Thiele verfügt über 15,5 Prozent der Aktien und hätte eine Beteiligung des Staates an der Fluglinie verhindern können. Der Großaktionär betonte, letztlich habe er nicht für eine Insolvenz der Lufthansa stimmen können. Er wolle auch in Zukunft Einfluss auf die Entwicklung der Lufthansa nehmen. Derzeit verhandelt das Management mit den Arbeitnehmervertretern unter anderem über Gehaltskürzungen. Die von der Corona-Krise getroffene Lufthansa hat wegen der dauerhaft geringeren Nachfrage den Personalüberhang auf 22.000 Stellen beziffert.