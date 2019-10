Die Gedenkorte für die Opfer der rechtsextremen Terrorzelle NSU werden immer wieder beschädigt.

Nach Recherchen der "Welt am Sonntag" wurden in den vergangenen Jahren in fünf der acht Städte mit solchen Mahnmalen Angriffe registriert - zum Teil mehrfach. Das Bundeskriminalamt hat bundesweit acht Straftaten gegen Gedenkorte für NSU-Opfer registriert. Sieben der acht Fälle wurden dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet, ein Fall dem linksextremen. Täter konnten bisher nicht ermittelt werden.



Bundesinnenminister Seehofer sprach von einem Schlag ins Gesicht der Hinterbliebenen, den unsere Gesellschaft nicht hinnehmen dürfe.