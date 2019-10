Die Gedenkorte für die Opfer der rechtsextremen Terrorzelle NSU werden immer wieder beschädigt.

Nach Recherchen der "Welt am Sonntag" gab es in den vergangenen Jahren in insgesamt fünf Städten Angriffe auf solche Mahnmale, zum Teil mehrfach. Die meisten Taten wurden dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet. Täter konnten bisher nicht ermittelt werden. Zuletzt hatten Unbekannte den Baum abgesägt, der zur Erinnerung an Enver Simsek, das erste Mordopfer des NSU, in Zwickau gepflanzt worden war. Bundesinnenminister Seehofer sprach von einem Schlag ins Gesicht der Hinterbliebenen, den unsere Gesellschaft nicht hinnehmen dürfe.