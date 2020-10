Die sieben einwohnerreichsten deutschen Städte haben insgesamt mehr als 35.000 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen Corona-Maßnahmen eingeleitet.

Dies geht aus einer Umfrage der "Welt am Sonntag" unter den zuständigen Behörden hervor. Die bisherigen Einnahmen aus den Verfahren beliefen sich demnach auf rund drei Millionen Euro. Besonders offensiv geht demnach München gegen Corona-Sünder vor: Dort wurden zwischen April und Ende September etwas mehr als 9.100 Verfahren eingeleitet. Laut einem Sprecher des Kreisverwaltungsreferats wurden Bußgelder in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro fällig. Auch in Hamburg wurde fast eine Million Euro kassiert.

Die Summe der Einnahmen dürfte sich noch erhöhen, weil zahlreiche Bescheide noch nicht rechtskräftig seien, schreibt die Zeitung weiter.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.