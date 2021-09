Im Zusammenhang mit dem Wahlkampf haben die Sicherheitsbehörden einem Medienbericht zufolge bislang mehr als 4.200 Straftaten registriert.

Demnach handele es sich vor allem um Sachbeschädigungen, insbesondere an Wahlplakaten, meldet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf eine Umfrage unter den Bundesländern. Auch Gewaltdelikte, Propagandadelikte und Beleidigungen seien verzeichnet worden.



Der Zeitung zufolge sind nicht nur Straftaten im Vorfeld der Bundestagswahl enthalten, sondern auch Fälle im Zusammenhang mit anderen Wahlkämpfen wie in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Dort werden morgen parallel zum Bundestag die Landesparlamente neu gewählt.



