Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - BSI - hat laut einem Medienbericht eine deutliche Zunahme von Hacker-Angriffen auf Betreiber kritischer Infrastrukturen registriert.

In der zweiten Jahreshälfte 2018 habe das BSI von 157 solchen Attacken erfahren, davon 19 auf das Stromnetz, schreibt die Zeitung "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Zahlen der Behörde. In den gesamten 12 Monaten zuvor seien es 145 Meldungen und davor sogar nur 34 Meldungen gewesen.



In Deutschland werden zu den Betreibern kritischer Infrastrukturen solche unter anderem aus den Bereichen Energie, Telekommunikation, Verkehr, Gesundheit, Ernährung und Medien gezählt. Online-Angriffe, mit denen etwa Kraftwerke lahmgelegt werden, sind ein Schreckensszenario für einen Cyberkrieg.