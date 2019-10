Die EU-Grenz- und Küstenschutzbehörde Frontex soll einem Bericht zufolge deutlich mehr Personal erhalten.

Wie die Nachrichtenagentur afp meldet, beschlossen die Botschafter der Mitgliedstaaten bei einem Treffen in Brüssel, die Zahl der Beamten, die für Frontex arbeiten, bis 2027 schrittweise auf insgesamt 10.000 aufzustocken. Derzeit hat die Behörde 700 Mitarbeiter. Die EU-Grenzschützer sollen vermehrt die nationalen Behörden bei Abschiebungen unterstützen und in Drittstaaten zum Einsatz kommen. Der bessere Schutz der Außengrenzen hat für die Europäische Union Priorität.



Im vergangenen Jahr hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, Frontex deutlich schneller, nämlich bis zum Jahr 2020, mit 10.000 Grenzschützer auszustatten. Dies scheiterte bislang aber an den Mitgliedstaaten, die dies für zu teuer hielten und auf fehlendes ausgebildetes Personal verwiesen.