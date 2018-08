Laut einem Medienbericht steigt die Anzahl der sogenannten Reichsbürger in Berlin.

Die Anzahl der Mitglieder dieser Gruppierung, die die Ordnung der Bundesrepublik Deutschland ablehnt, stieg 2017 von 100 auf 500 Personen, berichtete die Zeitung "Der Tagesspiegel". Mehr als ein Fünftel von ihnen stufe der Verfassungsschutz als rechtsextrem ein. Auch bei den Salafisten und der linksextremen Organisation "Rote Hilfe" gebe es einen Zulauf an Mitgliedern. Laut Jahresbericht des Verfassungsschutzes stieg demnach die Zahl der Salafisten von 840 auf 950, die der "Roten Hilfe" von 1.300 auf 1.450. Die "Rote Hilfe" unterstützt in Berlin und bundesweit Linksradikale in Strafverfahren wegen politisch motivierten Delikten.