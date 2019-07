Offenbar wollen nun doch mehrere Bundesländer bei der Grundsteuer-Reform eigene Wege gehen.

Neben Bayern gebe es auch in Sachsen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen entsprechende Überlegungen, berichtet die "Bild"-Zeitung. Damit droht künftig ein bundesweiter Flickenteppich bei der Grundsteuer. Kritiker halten das Konzept von Bundesfinanzminister Scholz für zu kompliziert. Außerdem befürchten sie, es könne das Wohnen vor allem in Großstädten und in Ostdeutschland verteuern. Der von Scholz ausgehandelte Kompromiss sieht vor, dass seine Reform ab 2020 überall dort greift, wo Bundesländer keine eigenen Gesetze beschließen. Bayern hatte von Anfang an auf Ausnahmeregelungen für sich gepocht.