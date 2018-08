Antisemitische Kriminalität ist laut Medieninformationen in keinem Bundesland so stark verbreitet wie in Berlin.

Wie der "Tagesspiegel" unter Berufung auf Polizeiangaben berichtet, wurden in der Hauptstadt im ersten Halbjahr dieses Jahres insgesamt 80 entsprechende Straftaten registriert. Das seien fast doppelt so viele wie in Bayern, das in der Bundesländer-Bilanz auf Platz zwei liege. Bundesweit habe die Polizei im ersten Halbjahr rund 400 antisemitische Straftaten registriert, darunter 12 Gewaltdelikte. Der Großteil der Täter stamme aus dem rechten Spektrum, es gebe aber auch religiös motivierte Delikte.